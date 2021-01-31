İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da asker uğurlamada koronayı unutup birbirlerine sarıldılar

Antalya'da asker uğurlamada koronayı unutup birbirlerine sarıldılar
Antalya'da asker uğurlamada koronayı unutup birbirlerine sarıldılar

Antalya’da sokakta asker uğurlama eğlencesinde gençler korona virüsü unutarak birbirlerine sarıldı.

Antalya’da asker uğurlamada koronayı unutup birbirlerine sarıldılar - Tıkla İzle

Türkiye'de korona virüse (Covid-19) karşı sağlık çalışanlarının canla başla mücadele ettiği ve aşılama çalışmalarının hız kazandığı dönemde vatandaşların çoğunluğu temizlik, maske ve mesafe kuralına özen gösterirken, bazıları korona virüsü unutuyor.

Antalya'da geçtiğimiz gün otogar ve Gebizli Mahallesi'nde yol ortasında pandemi kurallarını ihlal ederek düzenlenen asker uğurlama eğlencesi görüntüleri, dün gece Kültür ve Altınova mahallelerinde de yaşandı. Vatani görev için askere gidecek olan gençlerin arkadaşları, sokaklarda bir araya gelip temizlik, maske ve mesafe kurallarını ihlal ederek müzik eşliğinde eğlence düzenledi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden gençler, birbirlerine sarılarak uzun süre eğlencelerine devam etti. Evlerindeki vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği gençleri yine evdeki çocuklar ‘polis' diye bağırarak korkutmaya çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan gençlerin görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti.

Suat Metin
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.