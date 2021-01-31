Antalya'da asker uğurlamada koronayı unutup birbirlerine sarıldılar

Türkiye'de korona virüse (Covid-19) karşı sağlık çalışanlarının canla başla mücadele ettiği ve aşılama çalışmalarının hız kazandığı dönemde vatandaşların çoğunluğu temizlik, maske ve mesafe kuralına özen gösterirken, bazıları korona virüsü unutuyor.

Antalya'da geçtiğimiz gün otogar ve Gebizli Mahallesi'nde yol ortasında pandemi kurallarını ihlal ederek düzenlenen asker uğurlama eğlencesi görüntüleri, dün gece Kültür ve Altınova mahallelerinde de yaşandı. Vatani görev için askere gidecek olan gençlerin arkadaşları, sokaklarda bir araya gelip temizlik, maske ve mesafe kurallarını ihlal ederek müzik eşliğinde eğlence düzenledi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden gençler, birbirlerine sarılarak uzun süre eğlencelerine devam etti. Evlerindeki vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği gençleri yine evdeki çocuklar ‘polis' diye bağırarak korkutmaya çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan gençlerin görüntüleri izleyenlerin tepkisini çekti.

Suat Metin

