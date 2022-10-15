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Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu

Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu
Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu

Kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı Antalya’da denizde, aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu.

Antalya'da aynı anda oluşan 2 hortum korkuttu - Tıkla İzle

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya'da, aralıklarda yağış devam ediyor. Kemer ilçesi açıklarında aynı anda yan yana oluşan 2 farklı hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Hortumlardan birinin uçaktan havadan görüntülenmesi büyüklüğünü gözler önüne serdi. Hortumlar karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.

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