Antalya'da balıkçının oltasına 85 kiloluk orkinos takıldı

Alanya Marina'dan sabah saatlerinde tekne ile balık avına çıkan amatör balıkçı Hilmi Erkuş 18 kilometre açığa geldiği sırada oltasına, 1 metre 73 santim boyunda, 85 kilo ağırlığında orkinos balığı takıldı. Yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından Erkuş arkadaşıyla beraber dev balığı güçlükle tekne taşıyabildi. Kıyaya taşınan balık av malzemesinin dükkanın önünde sergilendi. Balığı görenler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Rekor kırdım”

Son yıllarda avladığı en büyük balık olduğunu aktaran Erkuş, kendi rekorunu da kırdığını söyledi. Erkuş, “Sabah saatlerinde her zamanki gibi arkadaşımla beraber balık avına çıktık. Bir süre bekledikten sonra otlaya orkinos takıldı. Balık büyük olduğu için bizi baya uğraştırdı. Yaklaşık 2 saat süren uğraşın ardından ancak balığı tekne alabildik. Bu balıkla beraber kendi rekorumu da kırdım. Karaya çıkardığımız balığı bir süre sergiledik. Gören önce çok şaşırıyor ardından hatıra fotoğrafı çektiriyor” dedi.

Erdal Anak

