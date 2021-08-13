Antalya'da bimekan şahıs, emlakçıda ölü bulundu

Olay, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir emlak dükkanında saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evsiz olduğu için bir emlakçı tarafından dükkanında yatmasına müsaade edinilen Mustafa Sancar (58), dükkan sahibi şehir dışında olduğu için sabahları uyanınca dükkanı açıyordu. Çevredeki esnaf öğle saatlerine kadar dükkanın açılmamasından dolayı şüphelenerek içeri girdi.

Esnaf, Mustafa Sancar'ı yerde hareketsiz yatarken gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sancar'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Elifnaz Altürk - Akif Yılmaz