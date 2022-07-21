Antalya'da bir girişimci yakıtsız çalışan jeneratör üretti

Antalya'da daha önce yakıtsız çalışan motor çalışmalarıyla gündeme gelen firma, hiçbir enerjiye veya yakıta ihtiyaç duymadan elektrik üretebilen bir jeneratör yaptı. 3 aylık bir AR-GE çalışmasının ardından faaliyete geçen jeneratör yaklaşık bir soba büyüklüğünde ve elektro mekanik dijital sistemle çalışıyor. Dijital kontrol sistemine sahip olan jeneratör, aküsünden aldığı düşük bir enerjiyle çalışmaya başlamasının hemen ardından faydalı enerjiyi üretmeye başlıyor. Özel bir teknolojiyle üretilen jeneratörün ortaya çıkardığı enerjiyle bir evin ışıkları, bilgisayar, televizyon ve buzdolabı rahatlıkla çalıştırılabiliyor. Yakıtsız çalışan jeneratör 220 volt enerji üretiyor. Girişimcinin ana hedefi ise jeneratörün tamamını yerli ve milli olarak yapmak ve Türkiye'nin hizmetine sunmak.

"Antalya'da 12 saat durmaksızın çalışabiliyor"

3 aylık bir çalışmanın ardından jeneratörün prototipini üretmeyi başardıklarını dile getiren firma sahibi Birol Yılmaz, mazot, benzinin yanında rüzgar yada güneş enerjisi kullanmadıklarını kaydetti. Şuandaki mevcut ürünün 3 kW'lık olduğunu işaret eden Yılmaz, “ Sistemin içinde 12 volt 100 amperlik bir akü var. DC motorun sürücüsünün buradan almış olduğu hareket enerjisini jeneratöre aktarıp, 3 kW'lık AC akım üretiyor. Elektriği üretirken 500 Watt'ı ile kendi sistemini besliyor. Dışarıdan herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymadığı gibi sürekli çalıştırabiliyoruz. Sadece sistemin 12 saatlik çalışmada, 3 saatlik bir dinlendirmeye ihtiyacı var. Soğuk yerlerde 24 saat bile çalıştırılabilir“ dedi.

"Rahatlıkla taşınabiliyor"

Tarım alanında jeneratörün yoğun olarak kullanılmasını beklediklerinin altını çizen Yılmaz, “ Sistemin bazı parçaları ithal olmakla beraber, bunun biz çoğu parçasının ülkemizde üretimini yapabiliriz. Ağırlığı 109 kilogram, mobil olarak her yere taşınabilir. 104 santimetre yüksekliği var. Her şey bir kabinin içinde yer alıyor” diye konuştu.

"Patent bekleniyor"

Ticaret Bakanlığından yeterli izinlerin alınmasının ardından seri üretime geçeceklerine değinen Yılmaz, “ Maliyeti ithal parçalarla 3 bin doları buluyor. Biz bunu ülkemizde üretmeyi istiyoruz. O zaman satış fiyatımız yaklaşık en fazla 35 bin TL'yi bulacak” dedi.

"Büyüğünü yapacaklar"

180 kW'lık büyük modelini de yapmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, “ Bu cihazımızla şuan bir klima, televizyonu, 10 ampulü, bilgisayarı kullanabiliyoruz. Elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde hayatı kolaylaştırmasını bekliyoruz. Patent başvurusunu yaptık.Ardından seri üretime geçeceğiz” dedi. Askeriyenin üs kulelerinde sınır ötelerinde enerjiye ihtiyaç duyulan yerlerde rahatlıkla kullanılabileceğini ifade eden Yılmaz, jeneratöre çok sayıda talebin gelmeye başladığını sözlerine ekledi.