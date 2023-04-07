Antalya'da bisikletli mutfak tüpü hırsızı, esnafın korkulu rüyası oldu

Antalya'da bisikletiyle bir marketin önündeki boş mutfak tüpünü çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O sırada markette bulunan genç kız, şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Market sahibi Cahit Uğurlu, “Bu gider başka bir şey de yapar. Koca adam” dedi.

Olay, geçtiğimiz gün Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi Elmalı Hamdi Yazır Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cahit Uğurlu'nun işlettiği bir marketin önüne bisikleti ve elinde mutfak tüpüyle gelen hırsızlık şüphelisi, etrafı kolaçan etmeye başladı. Şüpheli, market önündeki diğer tüpü de alıp 2 tüple birlikte olay yerinden ayrılırken, durumu fark eden Uğurlu'nun kızı şüphelinin peşinden koşsa da yakalayamadı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızlık anıysa marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bir elinde başka yerden aldığı ileri sürülen tüple birlikte market önüne gelişi, markete ait diğer tüpü de alıp olay yerinden ayrılması ve genç kızın peşinden yakalamak için koşması yer aldı.

“Kızım arkasından koştu ama yakalayamadı”

Yapılanın son derece yanlış bir davranış olduğunu belirten market sahibi Cahit Uğurlu, “Bisikletle gelip tüpü almış. Bu gider başka bir şey de yapar. Koca adam. Başka bir yerden aldığı tüple gelmiş, buradan da tüpü rahatlıkla alıp gitmiş. Kızım arkasında koştu ama yakalayamadı. Boş tüpü almış. Tüpün peşinde de değiliz. Polise şikayet etmeye bile gerek görmedim” dedi.

Suat Metin - Umut Yasin Kurter



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