Antalya'da boş arazi içerisinde kadın cesedi bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Boş arazi üzerinde 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre akşam saatlerinde ölümün gerçekleştiği düşünülen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Gazi Taş - Fırat Demir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.