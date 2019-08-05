İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da çaldı, Muğla'da yakalandı

Antalya'da çaldı, Muğla'da yakalandı
Antalya'da çaldı, Muğla'da yakalandı

Muğla’nın Bayır Mahallesinde Bayır Jandarma Karakol ekipleri, Antalya’dan çalınan aracı ve sürücüsünü yakaladı.

Bayır Jandarma Karakol ekiplerine, polis trafik ekiplerinden kaçan araç plakası bildirildi. Plaka Takip Sisteminde Antalya'dan çalıntı olarak görünen 34 BTZ 681 plakalı aracın Aydın istikametine seyir halinde olduğunun bildirilmesi üzerine Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç, Salihpaşalar Mahallesindeki petrol istasyonunda terk edilmiş vaziyette bulundu. 

Sürücüsünün aracı terk edip kaçtığının anlaşılması üzerine şüpheli şahsın arama çalışmaları başlatıldı. Uzun süren kovalamacalar sonunda şüpheli 17 yaşındaki E.B. yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Bayır sanayi bölgesinde Jandarma ekiplerince yakalandı.  

Bekir Tosun

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.