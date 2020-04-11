Antalya'da çiftçi üretime ara vermedi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sokağa çıkma yasağının açıklamasından yaklaşık bir saat sonra twitterdan mesaj yayınladı. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesindeki “Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar” hükmünü hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, genelgenin ilgili hükmü gereğince Antalya'da seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesi yasak kapsamında olmayacaktır” dedi.

Paketleme ve sevkiyat yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan çiftçiler bir gün önceden toplanmış olan ürünleri bu sabah saatlerinden itibaren toptancı haline getirdi. Burada paketlenen ürünler komisyoncular tarafından ihracat yapan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine satış yapan tüccarlar aracılığı ile sevkiyatı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, “Çiftçilerimiz sokağa çıkma yasağından muaf tutuldular. Gelişen ürünlerini toplayıp hale getiriyorlar. Her türlü sevkiyat yapılıyor. Domates biber patlıcan diğer çeşitlerimizde sıkıntı yok” dedi.

"Üretimde sıkıntı yok"

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ahmet Kaya da, “Hale sebze getirecek mühtahsiller sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Onun için hale sebze getiriyorlar. Üretimde sıkıntı yok. Biz de gelen malları değerlendirip sevkiyatını yapıyoruz” dedi.

Toptancı haline gelen küçük büyük tüm araçlar da dezenfekte tünelinden geçiriliyor.

Ramazan Sarıkayalı