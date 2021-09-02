Antalya'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Akseki'nin Salihler Mahallesi yakınlarında Herse Yaylası'nda saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangınına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 adet arozöz, 2 adet su ikmal aracı ile bir adet ilk müdahale aracı müdahale etti.

Ormanlık alandaki yangının yayılmaması için Düzlerçamı, Manavgat ve Alanya'dan gelen yangın söndürme helikopterleri de alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ayşe Çatlı

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