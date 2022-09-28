Antalya'da cinayet gibi kaza: Darbedilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti

Kaza, 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darbedilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darbeden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi gencin üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahmut Kayacan

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