Antalya'da deri giyim mağazasına molotoflu saldırı

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre deri giyim ürünleri satan bir mağazaya sabah saatlerinde molotof kokteyli ile saldırıldı. Yüzlerini kapişonlu ceket ve şapka ile kapatan kimliği belirsiz iki kişi cam vitrine taş ve molotof kokteyli ile saldırdı. Komşu dükkanda sabah namazına kalkan bir kişi alevleri görerek söndürdü. Saldırı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yüzleri kapalı iki kişiden biri önce taşı cam vitrine atıyor. Diğer şahıs ise yaktığı molotof kokteylini mağazaya fırlatıyor. Karşıdan gelen komşusu ise alevleri söndürdüğü anlar yer alıyor.

Fadıl Kösedağ

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