Antalya'da doktorun talihsiz ölümü

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zincir markete alışveriş için gelen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Anestezi Uzmanı Özkan Görgülü (46), tam markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı.

Olayı gören işyeri çalışanları ve çevredekiler yardımıyla tentenin altından çıkartılan Görgülü, bölgeye sevk edilen ambulansa tedavi için hastaneye kaldırıldı. Görgülü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken iki çocuk babası talihsiz doktorun eşi Vildan Görgülü'nün de aynı hastanede Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hastane yönetiminden baş sağlığı mesajı

Üzücü olay sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, web sayfası üzerinden baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarından Doktor Özkan Görgülü hakkın rahmetine kavuşmuştıur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz" denildi.

Olay anı güvenlik kamerasına

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özkan Görgülü'nün markete yönelmesi ve bu sırada tentenin devrilmesiyle altında kalması yer aldı. Hemen akabinde ise çevredekilerin yardıma koştuğu da görüntülere yansıdı.

Suat Metin - Akif Yılmaz

