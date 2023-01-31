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Antalya'da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı

Antalya'da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı
Antalya'da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu.

Antalya'da doludan kaçan araçlar akaryakıt istasyonlarına sığındı - Tıkla İzle

 Bilye büyüklüğündeki dolu yağışına yolda yakalanan vatandaşlar araçlarının zarar görmesini engellemek içi yakındaki akaryakıt istasyonlarına girerek yağışın bitmesini bekledi.

Geçtiğimiz hafta şiddetli yağmur ve fırtınaya teslim olan Antalya'da soğuk ve yağışlı hava bu kez Manavgat ve Serik ilçelerinde kendini gösterdi. Saat 23.00 sıralarında bir anda bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Önce dolu, sonra kar ve ardından karla karışık yağmura dönen yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, yağışa yolda yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına girerek yağışın bitmesini bekledi.

Dolu yağışının özellikle Manavgat'ın Gündoğdu, Taşağıl, Bereket, Çakış ve Sağirin mahalleleri ile çevresinde etkili olduğu bildirildi.

Arif Kaplan
 

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