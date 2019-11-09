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Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu

Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu
Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu

Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu.Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Ekiplerin siyanür zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye etti. Polisin evde incelemesi devam ediyor.

Antalya'da ikisi çocuk 4 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin Antalya Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Olayın intihar olduğu bildirilen açıklamada olaya ilk müdahale eden (5) polis memuru ve çilingirin, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu gece saat 02.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde ikamet eden yakınlarından haber alamayan bir şahsın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, ilgili ekiplerin olay yerine intikal edilerek Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği çilingir vasıtasıyla söz konusu ikamete girdiği bilgisi paylaşılan açıklamada , ikametin salon kısmında baba Selim Şimşek, (36), kız çocuğu Ceren Şimşek, (9), erkek çocuğu Ali Çınar Şimşek'in (5) , evin banyo kısmında ise anne Sultan Şimşek'in olü olarak bulunduğu biildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Olay yerine intikal eden ekiplerimizce yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikametten menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verilmiş, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ikamete birlikte girilerek, ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırılmış, Olay yeri muhafaza altına alınarak ikamet detaylı incelenmek üzere mühürlenmiştir. Ayrıca olaya ilk müdahale eden (5) Polis Memuru ve çilingir, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.Uzman ekiplerce gerekli incelemeler devam etmektedir".

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