İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da dubleks ev çıkan yangında küle döndü

Antalya'da dubleks ev çıkan yangında küle döndü
Antalya'da dubleks ev çıkan yangında küle döndü

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında dubleks bir ev yanarak küle döndü.

Yangın, Akseki ilçesine 45 kilometre mesafedeki Değirmenlik Mahallesi'nde bakıcısı ile birlikte yaşayan Ömer Özen'e ait dubleks evde saat 13.30 sıralarında çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı merkezini bildirdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yangında dubleks ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği ve içerisinden hiçbir eşyasının çıkarılamadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma inceleme başlattı.

Ayşe Çatlı
 

İLGİLİ HABER
Karamık Gölü sazlık alanında yangın Karamık Gölü sazlık alanında yangın
İLGİLİ HABER
Yangın söndürme bombasında yerli ve milli adım Yangın söndürme bombasında yerli ve milli adım
İLGİLİ HABER
Fatihte 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı Fatih'te 2 katlı ahşap otelde kalan müşteriler güne yangın ile uyandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.