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Antalya'da esnafın levyeli hırsız kabusu bitmiyor

Antalya'da esnafın levyeli hırsız kabusu bitmiyor
Antalya'da esnafın levyeli hırsız kabusu bitmiyor

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir gecede 5 iş yerine giren levyeli hırsız, bu kez market ve kafeteryayı soydu. O anlar işyerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.

Antalya'da esnafın levyeli hırsız kabusu bitmiyor - Tıkla İzle

Serik ilçesinde levyeli hırsız, esnafın kabusu oldu. Gece yarısı dükkan ayırt etmeden önüne gelen iş yerini soyan hırsız, bu kez de market ve kafeteryayı soydu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde hırsızın, levye ile kapıyı zorlayıp açması ve kasa bölümünden bozuk paralarla, karton sigarayı çantasına koyması yer aldı. Esnaf güvenlik güçlerinden bir an önce bu hırsızın yakalanması için destek istedi.

Mehmet Demirci

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