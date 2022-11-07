Antalya'da esnafın levyeli hırsız kabusu bitmiyor

Serik ilçesinde levyeli hırsız, esnafın kabusu oldu. Gece yarısı dükkan ayırt etmeden önüne gelen iş yerini soyan hırsız, bu kez de market ve kafeteryayı soydu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde hırsızın, levye ile kapıyı zorlayıp açması ve kasa bölümünden bozuk paralarla, karton sigarayı çantasına koyması yer aldı. Esnaf güvenlik güçlerinden bir an önce bu hırsızın yakalanması için destek istedi.

Mehmet Demirci

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