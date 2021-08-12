Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı falezlerde meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten erkek bir şahsın denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denize düşen adam polis tarafından bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen 30 yaşlarındaki şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken üzerinden kimlik çıkmayan adamın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Akif Yılmaz – Ahmet Serdar Eser

İLGİLİ HABER Bağcılar’da dere yatağına düşen adamı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

İLGİLİ HABER Sulama kanalına düşen adamın cesedi 8 gün sonra bulundu