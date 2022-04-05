Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisini, deniz polisi kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta meydana geldi. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden bir kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi. Botla gencin olduğu yere gelen deniz polisi su üstündeki gence, “Sakin ol, sakin ol, geldik” diye yaralıyı sakinleştirdi. Bota alınan genç Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. Ekipler isminin Kemal T, olduğunu öğrendikleri üniversite öğrencisinin bilincini kaybetmemesi için sürekli soru sorarak, uyanık tutmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Kemal T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İsa Akar - Ertuğrul Gün

