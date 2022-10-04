İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı
Antalya'da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, 62 yaşındaki dedeyle, 2 yaşındaki torunu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Feci kazada çarpışma anıysa güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya’da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, dün Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaş istikametine giden Turgut Ç. (52) yönetimindeki 48 BAU 50 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Durali Erdil'in (62) kullandığı 07 FPL 74 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kaza şiddetiyle otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İLGİLİ HABER
E-5 kara yolunda feci kaza: 2 yaralı E-5 kara yolunda feci kaza: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Samsunda polis motosikleti kaza yaptı: 2si polis 3 yaralı Samsun'da polis motosikleti kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.