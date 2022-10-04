Antalya'da feci kaza: Dede ile 2 yaşındaki torunu öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, dün Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaş istikametine giden Turgut Ç. (52) yönetimindeki 48 BAU 50 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Durali Erdil'in (62) kullandığı 07 FPL 74 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kaza şiddetiyle otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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