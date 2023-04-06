Antalya'da feci kaza: Genç avukat ve sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Antalya-Isparta Karayolu Yeşil Karaman Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametinden gelen Ramazan Güç kontrolündeki 07 EJF 01 plakalı otomobil ile Isparta yönünden gelen Mustafa Türkmen yönetimindeki 32 KH 784 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır ve otomobil savruldu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Ramazan Güç, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü olay yerinde, avukat hastanede öldü

Otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Dursun Göktürk (41), Zülal Kay (27) ve Mustafa Emre Su (27) yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi. Tır şoförü Mustafa Türkmen (40) kazayı yara almadan atlatırken, gözaltına alındı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve avukat olduğu öğrenilen Mustafa Emre Su ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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