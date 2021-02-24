Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ona bağlı Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 15-21 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. İşlem yapılan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli de sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Elifnaz Altürk

