İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalandı.

Şahıslardan 4 şüpheli şahıs soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine, 1 şüpheli ise Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 4 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken 3 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.