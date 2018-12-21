Antalya'da FETÖ'nün, 'Gaybubet' evlerine baskın: 8 gözaltı

Sahte kimlikler, polisin yaptığı aramada çamaşır makinesinin deterjan bölümünde bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan, aile görüntüsü vererek, 'Gaybubet' evlerinde gizlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik değişik il mahkemelerince aranma kaydı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Evlerde yapılan aramada dijital materyal, sahte kimlik ve para ele geçirilirken, 8 şüpheli ele geçirildi. Şüphelilerin sahte kimlikleri çamaşır makinesinin deterjan konulan bölümünün içine gizledikleri görüldü.