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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Antalya'da aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firari şahsın da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı merkez ve dış ilçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 31 Aralık tarihinden bu yana yapılan çalışmalarda 9 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında haklarında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan 1 firari şahısın da bulunduğu toplam 9 şüpheli yakalandı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 3 zanlı soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklanarak Antalya Cezaevine gönderildi.

 

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