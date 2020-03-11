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Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı

Antalya’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda, toplam 13 şüpheli yakalandı.

 Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-9 Mart tarihleri arasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında toplam 8 şüpheliye işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 2'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. 2 şüphelinin de soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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