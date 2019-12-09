Antalya'da futgolf heyecanı

Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin düzenlediği Ford Store Bilaller Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası'nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahaya çıkıyor. Turnuva sonunda 7 etaplı Türkiye Şampiyonası'nın kazananı da belli olacak. Daha önce katılımcılar 2 kez Ataşehir Golf Club'ta, 2 kez Kuşadası Golf Club'ta 2 kez de Bodrum Golf Club'ta kozlarını paylaşmıştı. Antalya'daki son ayakla birlikte şampiyon da ödülüne kavuşacak. Birçok sponsorun bulunduğu turnuvada toplam 150 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.
Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin düzenlediği turnuvanın programı ise şu şekilde:
13 Aralık Cuma
09.00-17.00 Serbest antrenman
21.00 Oyunculara brifing ve dörderli gruplar için kura çekimi
14 Aralık Cumartesi
10.30 Oyunların başlaması
14.00 Oyunların bitişi
15 Aralık Pazar
09.30 Oyunların başlaması
13.00 Oyunların bitişi
13.00-15.00 Barbekü partisi
13.30-14.30 Ödül töreni