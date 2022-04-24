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Antalya'da gençlerin tehlikeli serinlik arayışı yürekleri ağza getirdi

Antalya'da gençlerin tehlikeli serinlik arayışı yürekleri ağza getirdi
Antalya'da gençlerin tehlikeli serinlik arayışı yürekleri ağza getirdi

Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaştı. Bunaltıcı havada derinliği 5 metreyi bulan kanala giren gençlerin zaman zaman ters takla ve balıklama atlaması ise yürekleri ağza getirdi.

Antalya’da gençlerin tehlikeli serinlik arayışı yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgası turizm kenti Antalya'da da etkisini göstermeye başladı. Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 dereceyi, nem oranı ise yüzde 30'u buldu.

Bunaltıcı havada gençlerin serinlemek için ise adresi su kanalı oldu. Muratpaşa ilçesinde bulunan Cırnık Köprüsü'ne gelen gençlerin tehlikeli serinliği yürekleri ağza getirdi.

Derinliği 5 metreyi bulan kanala atlayan gençler, uzun süre suda vakit geçirdi. Gençler zaman zaman ters takla ve balıklama atlayışlarla tehlikeli hareketler de sergiledi.

Akif Yılmaz - Ertuğrul Gün
 

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