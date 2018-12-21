Antalya'da 'gizemli' koyun katliamı

Olay, geçtiğimiz Salı gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde bulunan Necati Avcı'ya ait hayvan çiftliğinde meydana geldi. Yalı Caddesi üzerindeki çiftliğinde büyük ve küçükbaş olmak üzere onlarca hayvanını besleyen Necati Avcı, sabah erken saatlerde geldiği çiftliğinde hayatının şokunu yaşadı. Bir süre önce aldığı 11 Romanov cinsi koyunundan 6 tanesini parçalanmış halde bulan Avcı, 5 koyunun da yerinde olmadığını gördü. Avcı, hamile olan koyunlarını vahşice parçalayıp yavrularını dahi annesinin karnından çıkartan canlıyı tespit edebilmek için samanların arasına pusu kurarak av tüfeğiyle gece gündüz nöbet tutuyor.

“5 koyunun ölüsü de yok dirisi de”

Yaklaşık 10 yıldır çiftçilikle uğraştığını ve hayatında ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını belirten Necati Avcı, koyunlarını kurt, tilki ya da büyük bir köpeğin telef ettiği yönünde şüpheleri olduğunu söyledi. Parçalanmış koyunların dışında kayıp olan 5 koyunuyla ilgili hiçbir ize rastlayamadığını ifade eden Avcı, “Ölüsü de yok dirisi de yok. Sulama için yol açmıştık oradan girmiş muhtemelen. Çünkü başka girecek bir yol yok. Tilki, kurt ya da büyük bir köpek olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Bu insan işi değil”

Koyunlarını bu hale getiren canlıyı tespit edemedikleri için diğer büyükbaş hayvanlarının ve kendi can güvenliklerinin tehdit altında olduğunu anlatan Avcı, “Büyükbaş, küçükbaş kurban işi de yapıyorum. Bunlar gitti mi yerine yeniden getireceğim için yine tedirginim. Hayvanın ne olduğunu bilmiyoruz. Benim kızlarım var küçük. Hepsi hayvan sevmeye geliyorlar. Mevcut büyükbaş hayvanlarım da var. Onlara da olmayacağı ne malum? Bunlar Romanov koyunları idi. Tanesi 2 bin 500-3 bin lira ve ortalama 25-30 bin lira zarardayım. Hepsi hamileydi, yılbaşında da doğum olacaktı. Köpek işiyse bunun önemi alınmalı. Bu insan işi değil, parçalamış belli zaten iç organları çıkarmış ve yemişler. Kuzuları da dışarıda kalmış” diye konuştu.

Nöbetleşe gece gündüz nöbet tutuyorlar

Samanlık arasına saklanarak av tüfeğiyle nöbete başladıklarını belirten Avcı, "Akşam hava karardığı zaman geliyoruz buraya ve sabaha kadar bir arkadaşımla birlikte dönüşümlü nöbet tutuyoruz. Ne geleceğini bilmiyoruz. Kurt mu köpek mi bilsek ona göre kendimizi ayarlarız ama koyunları böyle yapınca korkuyoruz ve çekiniyoruz" ifadelerini kullandı.

Suat Metin - Mustafa Bürge

