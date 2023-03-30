Antalya'da hamam böceklerini gelir kapısı yaptı

Rehberlik mesleğini bırakıp, iç piyasadaki ihtiyaç istikametinde canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 19 yıldır Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi'ndeki çiftliğinde çeşitli türlerde çekirge ve hamam böceği üretiyor. Gökgöl, 10 metrekare alanda ev kadınlarının adeta korkulu rüyası haline gelen 10 bin hamam böceğini üretiyor. Üretilen hamam böcekleri çeşitli illerde hayvanat bahçelerine ve inceleme alanında kullanılmak üzere üniversitelere gönderiliyor. Hamam böceklerinin ücreti ise türüne göre 1 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

"1 TL'ye satılan ürün de var, 30 TL'ye de giden ürün var"

10 binin üzerinde hamam böceği üreten Selami Gökgöl, “Farklı türlerde 6-7 çeşit bulunuyor. Amerikan, Tartara, Türkmen, Madagaskar, turuncu kafa dediğimiz hamam böcekleri türlerimiz var. Talebe göre hayvanat bahçelerine, evlerinde belli başlı hayvan besleyen kişilere veriyoruz. ‘Hamam böceğinde para varmış, biz de bu işi yapalım' denildiği takdirde gözlerinde bu işi çok büyütmesinler. Öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil. Fiyatları ürüne göre değişiyor. Burada 1 TL'ye satılan ürün de var, 30 TL'ye de giden ürün de var. Bu hayvanın doğurganlık oranı ve yetişme süresi ile bağlantılıdır. Örneğin Madagaskar'ın yetişkin boya gelmesi 1 yıldır” diye konuştu.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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