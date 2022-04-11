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Antalya'da hava sıcaklığı aniden düştü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Antalya'da hava sıcaklığı aniden düştü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Antalya'da hava sıcaklığı aniden düştü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Antalya’da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı. Sahili manzara terasından izleyen vatandaşlarsa, turkuaz rengiyle büyüleyen Akdeniz’i cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Antalya’da hava sıcaklığı aniden düştü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava dalgası uyarısının ardından, turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı, geçen haftaya göre 13 dereceye kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 12 dereceye kadar düştü.

Soğuk havadan dolayı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş görüntüsüyle dikkat çekerken, vatandaşlar manzara izlemek için varyantlardaki seyir terasına geldi.

Zaman zaman rüzgarla zor anlar yaşayan vatandaşlar ve turistler, iki renge bürünen turkuaz renkli denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Suat Metin - Akif Yılmaz
 

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