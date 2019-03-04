İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da hortum böyle görüntülendi

Antalya'da hortum böyle görüntülendi
Antalya'da hortum böyle görüntülendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde denizde çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya'da hortum böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi sahil bölgesinden görülen ve yaklaşık 500 metre açıkta oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu. 

Hortumun çıktığı bölgede yaşayan Abdurrahman Güzel, "Finike ilçesi istikametinden Kumluca istikametine ilerlerken saat 14.00 sıralarında birden hortumu fark ettim, bu yıl hava durumu bir anda beklenmedik şekilde değişebiliyor. Mahallenin biri günlük güneşlik diğeri yağmurlu olabiliyor. Hemen telefon ile fotoğraf çektim. Umarım zarar gören olmamıştır" dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.