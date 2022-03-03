Antalya'da hortum lüks villanın çatısını uçurdu

Dün akşam saatlerinde Serik ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Çandır mahallesin çıkan hortumda bir caminin minaresi devrildi, Kadriye mahallesinde ise saat 21.30 sıralarında çıkan hortum lüks bir villanın çatısını uçurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hortumun çıkış anı ve villanın çatısının uçması an be an kaydedildi. Yine görüntülerde hortum anında güvenlik kamerasının sallanması ve bir süre sonra zarar görüp devre dışı kalması yer aldı.



Suat Metin - Mehmet Demirci



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