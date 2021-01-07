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Antalya'da hurdacılara milyonluk rekor ceza

Antalya'da hurdacılara milyonluk rekor ceza
Antalya'da hurdacılara milyonluk rekor ceza

Antalya’da aralarında birçok polis ekibinin bulunduğu 80 kişilik ekip, hurdacılara eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda çalıntı olabilecek malzeme ele geçiren ekipler, faaliyetten men ettikleri 3 ruhsatsız hurdacıya birçok belge ve ruhsatları eksik olduğu gerekçesiyle de 922 bin 637 lira para cezası uyguladı.

Muratpaşa ilçesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Motorize Ekipler Büro Amirliği, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Narkotik Şube Müdürlüğü personeli ve narkotik köpekleri, Muratpaşa Belediye Zabıta Ekibi, Vergi Dairesi Maliye ve Milli Emlak Görevlisi, Çevre Şehircilik görevlilerinden oluşan 80 kişilik ekip, bugün saat 13.30'da 7 ayrı hurdacı dükkanına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hurdacı dükkanlarında çok sayıda çalıntı olabilecek malzeme, tabanca, av tüfeği, fişekler ele geçirildi.

3 hurdacıya 922 bin 637 lira para cezası

Yapılan denetimlerde ise 3 ayrı hurdacı ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle faaliyetten men edildi. Men edilen hurdacılara vergi levhası, pitbul köpek bulundurma, fatura gider pusulası, işyeri vergi levhası, belediye izin belgesi, çalışanlara ait sigorta belgesi, tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi, elektrik ve su abonesi bulunmadığından ve maske takmamak suçlarından toplam 922 bin 637 lira para cezası uyulandı.

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