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Antalya'da iki kadın cadde ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Antalya'da iki kadın cadde ortasında saç saça baş başa birbirine girdi
Antalya'da iki kadın cadde ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Antalya’da iki kadının cadde üzerinde saç saça baş başa kavga etti. Kadınlardan biri diğerini, yola yatırıp kafasına defalarca vurup yerde tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya’da iki kadın cadde ortasında saç saça baş başa birbirine girdi - Tıkla İzle

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasından henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

Cadde üzerine taşan kavgada, kadınlardan biri diğerini darp etmeye başladı. Yola yatırdığı kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti. Kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü.

Kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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