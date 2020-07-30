İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da kadın polis memuru boğularak hayatını kaybetti

Antalya'da kadın polis memuru boğularak hayatını kaybetti
Antalya'da kadın polis memuru boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde denize giren polis memuru boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi ve çocuğuyla Kemer ilçesi Beldibi Mahallesine geldi. Dün gece Özdoğan, sahilde denize girdi. Aradan geçen bir süre sonra Özdoğan'ın denizde hareketsiz olduğu gören vatandaşlar polis memurunu kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Özgül Özdoğan yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

1 çocuk annesi Özdoğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İsa Akar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.