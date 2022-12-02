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Antalya'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hatipler ile Yeniköy mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Hatipler'den Yeniköy istikametine seyir halinde olan Riber S. idaresindeki 47 AAT 254 plakalı kamyonet ile Hatipler yönüne giden Yüksel Ö. idaresindeki 42 ZG 101 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada Yüksel Ö. ile yolcu Mesut Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Arif Kaplan

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