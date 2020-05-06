İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'da kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Antalya'da kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde park halinde bulunan kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, il genelinde herhangi bir yetki ya da izin belgesi bulunmayan şahıslar tarafından akaryakıt ürünlerinin toplandığı ve sonrasında piyasaya sürüldüğü yönünde bilgiler elde edildi. Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada 1 adet akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj pompa ve bu pompaya bağlı hortumlar ile 3 adet bin 200 litre kapasiteli IBS tanklarından toplamda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan H.C. hakkında işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.