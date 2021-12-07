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Antalya'da kar yağışı başladı

Antalya'da kar yağışı başladı
Antalya'da kar yağışı başladı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Antalya'da kar yağışı başladı - Tıkla İzle

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Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

Ayşe Çatlı

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