Antalya'da kasım ayı ortasında Türkiye'yi kıskandıran görüntüler yaşandı

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı başlarken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığı 24, nem oranı yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen kent halkı ile yabancı turistler ise Konyaaltı Sahili'ne gelerek vakit geçirdi. Sahilin plaj kısmında oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmazken, turistler bol bol güneşlenip denize girmenin tadını çıkardı. Turistlerin yoğunluk gösterdiği sahilde çoğu vatandaş eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekindi.

Suat Metin - Fırat Demir



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