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Antalya'da kaskı sayesinde ölümden döndü

Antalya'da kaskı sayesinde ölümden döndü
Antalya'da kaskı sayesinde ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünü kaskı sayesinde kurtardı.

Antalya'da kaskı sayesinde ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza; Örnek Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinden sanayi sitesine girmekte olan Ömer Arda Dölek'in kullandığı 33 ANG 842 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesi 2002 Sokak'ta seyir halindeki Saffet Savaş'ın kullandığı 07 JB 277 plakalı Tofaş Şahin marka otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, başındaki kask sayesinde hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan

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