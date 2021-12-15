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Antalya'da kayıp olan 6 çocuk annesi hastanede bulundu

Antalya'da kayıp olan 6 çocuk annesi hastanede bulundu
Antalya'da kayıp olan 6 çocuk annesi hastanede bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 6 çocuk annesi Fatma Tosun, 41 saat sonra hastanede bulundu.

Serik ilçesi Kökez Mahallesinde yaşayan Fatma Tosun (56), pazartesi sabahı eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı. Ailesi, kaybolan Tosun için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kadının bulunması için aile fertleri ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Hayatından endişe duyan aile yakınları gece 23.00 sıralarında kayıp olan 56 yaşındaki Fatma Tosun"un Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu öğrendi. 6 çocuk annesi kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Demirci
 

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