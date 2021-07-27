Antalya'da kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, biri ağır 9 yaralı

Olay, saat 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunun bahçesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı düğünde misafir olarak bulunan 10 kişinin oturdukları masanın üzerine devrildi. Olayda Mustafa Ölmez (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz yaralandı. Yaralılardan 5'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.



Suat Metin - Hilal Kara



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