Antalya'da kız öğrenciler yine saç saça baş başa kavga etti

Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki bir parkta toplanan kız öğrenci grupları arasında dün öğleden sonra tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen yaklaşık 7 kız birbirlerinin saçlarını çekip, tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga yerde yumruklarla devam etti. Öğrenciler kavga anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bazı erkek öğrencilerin ‘Kalkın, karışmayın, Dilan, Dilan' diye seslendiği görüldü. Erkek öğrencilerin kavgayı ayırmayıp, izlemekle yetindiği gözlendi.

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