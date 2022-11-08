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Antalya'da kız ortaokul öğrencileri saç başa birbirine girdi, arkadaşları ayırmakta güçlük çekti

Antalya'da kız ortaokul öğrencileri saç başa birbirine girdi, arkadaşları ayırmakta güçlük çekti
Antalya'da kız ortaokul öğrencileri saç başa birbirine girdi, arkadaşları ayırmakta güçlük çekti

Antalya’da kız ortaokul öğrencilerinin saç başa ettiği kavgayı arkadaşları ayırmakta güçlük çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Antalya’da kız ortaokul öğrencileri saç başa birbirine girdi, arkadaşları ayırmakta güçlük çekti - Tıkla İzle

Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesinde bulunan bir ortaokul önündeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda tartışma yaşayan öğrenciler parkta karşı karşıya geldi.

Yerini kavgaya bırakan tartışmada kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı. Bir öğrencinin ise alkış eşliğinde tezahüratta bulunduğu görüldü.
 

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