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Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti
Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti

Antalya'da akrabasına yardım amaçlı geldiği palet üretim fabrikasında kolunu iş makinesine kaptıran 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi, Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi üzerindeki palet üretim işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmeye akrabasına yardım amaçlı çalışmaya gelen Emrullah Alptekin, tomrukları biçimlendiren iş makinesine sağ kolunu kaptırdı. İş yerinde çalışan akrabaları ve mesai arkadaşlarının makineden kurtardığı Alptekin'in, sağ kolu omuz hizasından koptu. 17 yaşındaki genç kan kaybı nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken Alptekin'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

İsa Akar-Ferah Vanlı

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