Antalya'da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1407 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binanın giriş kısmında çaycılık yapan ve yalnız yaşayan Kemal Bıçak (55)'den haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ile yapılan kontrolde şahıs yerde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın bir süredir çeşitli sağlık sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



Ertuğrul Gün

