Antalya'da köprü demirine çarpan otomobilde babanın ardından, oğul da hayatını kaybetti

2 gün önce Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Boladan Çayı Köprüsü'nde meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Özgür Bayen, 15 DL 160 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracı kontrolden çıktı. Köprünün demirine çarpan otomobil, dereye doğru kaymaya başladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye, ilk olarak aracı düşmemesi için bağladı, ardından vinç yardımıyla sabitledi. Sürücü koltuğunda sıkışan Özgür Bayen'i kurtarmak için ekipler seferber oldu. Acı içindeki Bayen'e sağlık ekipleri serum taktı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından parça parça kesilen araçtan Özgür Bayen ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansa alınan Bayen, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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