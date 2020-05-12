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Antalya'da korkunç kaza!

Antalya'da korkunç kaza!
Antalya'da korkunç kaza!

Antalya’nın Alanya ilçesinde sol şeritte ilerleyen motosiklet, önüne birden çıkan otomobile hızla çarptı. Bacakları ve kolunda kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü hastanede tedaviye alınırken, korkunç kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, geçen günü saat 19.00 sıralarında Elikesik Mahalesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine ilerleyen Kerem Özdemir'in (22) idaresindeki 07 ABM 397 plakalı motosiklet, kontrolsüz şekilde yolun sağına geçmeye çalışan Muhsin Y.(58) kullandığı 07 VIA 33 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden fırlayan sürücü Özdemir, havada taklalar attıktan sonra yaklaşık 5 metre savrularak beton refüje düştü. Kazada yaralanan Özdemir çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Bacaklarında ve kolunda kırıklar oluşan Özdemir buradaki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Korkunç kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı

Özdemir yaralı atlattığı korkunç kazaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile motosiklet çarpması ve Özdemir'in havada taklalar attıktan sonra yaklaşık 5 metre savrularak beton refüje düştüğü görülüyor.

Erdal Anak
 

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