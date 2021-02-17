Antalya'da korkutan sazlık yangını

Edinilen bilgiye göre, Kaş ilçesinde Çay, Yeşilköy, Ova mahallelerinin kesiştiği Göl mevkiinde sazlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler seraları tehdit etmeye başlayınca kısa süreli korku yaşandı.

Bölgenin bataklık olması sebebiyle müdahalede güçlük çekilen ve rüzgarın da söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı yangın için ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına yakın bölgedeki seraların zarar görmemesi için yaptıkları çalışma sonuç verdi.

Seralara doğru ilerleyen alevler durdurulurken, rüzgarın etkisiyle halen devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.